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Турция заявила о готовности ударить по израильским ВВС в Сирии

Yeni Şafak: Турция готова начать сбивать самолеты ЦАХАЛ в Сирии

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Ugur Can/AP

Турция готова сбивать израильские самолеты, если те нанесут удары в поддержку курдских сил, сообщает »Yeni Şafak на русском».

Источники издания сообщили, что сирийские курды обратились к Израилю с просьбой о помощи, включая использование их авиации против протурецких сил. Высокопоставленные источники заявили, что в Анкаре дали понять, что «не потерпят такого вмешательства Израиля».

«В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их», — отмечается в статье.

По данным издания, соответствующие приказы уже отданы Генеральному штабу ВС Турции.

10 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар потребовал, чтобы мировое сообщество обеспечило защиту национальных и религиозных меньшинств в Сирии. Он подчеркнул, что крайне важно позаботиться о безопасности сирийских курдов, друзов и христиан, а также алавитов. Министр отметил, что в Сирии должны прекратиться нападения на курдов, которые храбро сражались против «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж.

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