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Украинские беспилотники упали на частный дом в Краснодарском крае

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края уничтожили беспилотники ВСУ

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На территории нескольких муниципалитетов Краснодарского края уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, украинские войска снова пытались атаковать гражданские объекты Кубани. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в станице Марьянской, повредив хозяйственные постройки и выбив окна. При этом пострадавших нет. В каких других местах края были нейтрализованы дроны, губернатор не уточнил.

Кондратьев добавил, что глава Красноармейского района Александр Харитонов контролирует ситуацию.

«Поручил ему помочь жителям восстановить имущество», — добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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