WP узнала о тайных богатствах семьи Асада

Президент Сирии Башар Асад, занимавший свой пост почти 25 лет, создавал относительно скромный публичный имидж, но при этом вел роскошный образ жизни. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на соседей Асада и видеозаписи, опубликованные после свержения лидера САР.

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — сказал изданию пенсионер Аммар Махайни, который десятилетиями жил в квартале от резиденции семьи Асада в Дамаске.

По его словам, дети президента посещали обычные школы вместе с обычными, хотя и обеспеченными жителями сирийской столицы. Однако семья политика использовала обычные автомобили и носила простые джинсы и футболки.

В статье газеты под названием «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», говорится, что после свержения президента САР в сети появилось множество видео, на которых показано, как люди выносят из поместья семьи сирийского лидера сумки Louis Vuitton, одежду от Dior, Hermes и Cartier, а также множество дизайнерских предметов интерьера. Также на одном из опубликованных роликов показан просторный гараж с элитными автомобилями, находящимися на территории президентского дворца Асада.

27 ноября сирийские антиправительственные силы начали наступление из провинции Идлиб на север Сирии. 8 декабря они захватили Дамаск и свергли Асада. Утром СМИ сообщили о его отъезде из столицы.

Позднее стало известно о прибытии Асада с семьей в Россию, где им предоставили убежище по гуманитарным причинам.

Ранее в сеть попали кадры из бункера младшего брата Асада.