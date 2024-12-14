Только 4% украинцев пожертвовали Вооруженным силам Укркаины (ВСУ) «тысячу Зеленского» — выплату в размере тысячи гривен, предложенную Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава украинского минцифры Михаил Федоров в социальных сетях.

Большая часть получивших «Вовину тысячу» (официальное название «Зимняя еПоддержка») потратили на выплату коммунальных платежей — таким образом поступили 63% получателей. Также 17% оплатили этими деньгами мобильную связь. На поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ) выплату потратили только 4% украинцев.

Федоров добавил, что выплату «Вовиной тысячи» оформили уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей. Всего подано 7 млн заявок.

Накануне сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Украины выражает недовольство темпами мобилизации, а также количеством добровольцев, которое не закрывает потребности армии в личном составе.

Уточняется, что на Украине каждый месяц добровольно заключают контракты на службу в ВСУ более четырех тысяч человек; возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались всего около двух тысяч человек.

Ранее Медведчук раскрыл, как тысячи украинцев выбирают Россию.