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Путин рассказал о сотрудничестве стран БРИКС в цифровой сфере

Путин призвал создать единую цифровую инфраструктуру в рамках БРИКС

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Странам — членам БРИКС необходимо развивать единую цифровую инфраструктуру в рамках объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства 18 октября выступил на Деловом форуме БРИКС в Москве. Во время мероприятия он обратил внимание на активное развитие электронной торговли и внедрение искусственного интеллекта во взаимодействие между странами — членами объединения.

«Для углубления сотрудничества в области цифровизации промышленности при [учреждении] ООН по промышленному развитию откроется Центр компетенций БРИКС. В перспективе предстоит создать единую цифровую инфраструктуру БРИКС», — добавил российский лидер.

По словам Путина, при реализации соответствующих инициатив государствам надо будет согласовать методы работы бизнеса и профильных органов власти с биометрическими данными и подходы к обеспечению информационной безопасности. В связи с этим президент РФ выразил надежду, что участники Делового форума БРИКС дадут необходимые для этого рекомендации.

Также российский лидер рассказал, что в настоящее время компании из стран — членов БРИКС успешно ведут сотрудничество друг с другом. Кроме того, они продолжают реализовывать крупные совместные проекты в самых разных сферах.

Ранее в Кремле объяснили, почему западные страны боятся БРИКС.

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