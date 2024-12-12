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На Украине нашли способ обойти закон и потратить тысячи гривен от Зеленского

Украинцы смогли обошли ограничения на расходование тысячи гривен от Зеленского

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Bernadett Szabo/Reuters

Граждане Украины смогли найти способ, который позволил им обойти ограничения на расходование тысячи гривен (около 2343 рублей), выделенных для населения президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил генеральный директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть «особо умные» украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен «Зимней еПоддержки», сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», — написал Авраменко.

Издание «Страна.ua» пояснило, что украинцы обналичивали выделенные средства с помощью оплаты мобильного счета. По данным журналистов, после подтверждения перевода граждане страны оформляли возврат на личную карту.

Зеленский распорядился выплатить по тысячи гривен украинцам в конце октября. По словам главы государства, граждане смогут потратить эти деньги на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных, электричества. Также с их помощью можно купить железнодорожные билеты, лекарственные препараты, книги на украинском языке и другое.

Ранее Шольц попросил Зеленского заставить украинцев работать.

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