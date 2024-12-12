Вторая крупнейшая оппозиционная партия Италии «Движение пяти звезд» будет продолжать борьбу против поставок оружия на Украину. Об этом газете «Известия» сообщил источник во фракции партии в Европейском парламенте.

Собеседник издания отметил, что поставки оружия, в том числе ракет дальнего радиуса действия, являются эскалацией и остаются самым худшим способом найти решение конфликта. Единственным реальным вариантом разрешения ситуации может быть только достижение мира. Дальнейшее развитие конфликта лишь принесет вред жителям Украины. Поэтому «Движение пяти звезд» продолжит борьбу в Европарламенте за мир как на Украине, так и на Ближнем Востоке.

По мнению российских экспертов, общественное мнение в Италии настроено наиболее скептически из почти всех стран Европейского союза по отношению к конфликту на Украине. Вопрос помощи Киеву фактически раскалывает Италию на две части. Поэтому Рим запретил Украине наносить удары по российской территории переданными ракетами.

Эксперты предположили, что Италия может оказаться первой страной, которая начнет менять свою внешнюю политику после возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

5 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки России на фоне наступления Вооруженных сил РФ.

Ранее глава МИД Италии рассказал, когда завершится конфликт на Украине.