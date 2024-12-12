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Блиновская просит Верховный суд о снижении 1,2 млрд рублей налогов

Блиновская просит ВС вернуть в суд иск о снижении 1,2 млрд рублей налогов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская, которая находится в СИЗО по уголовному делу о неуплате налогов, просит Верховный суд России вернуть на рассмотрение ее иск к налоговой о снижении налогов, пени и штрафа, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Блиновская просит Верховный суд отправить материалы дела на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

В кассационной жалобе она требует пересчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства.

В ноябре Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП блогера в связи с банкротством.

По данным Telegram-канала SHOT, долг Блиновской перед ФНС на момент принятия ее банкротом составлял 1 млрд 168 млн рублей.

Ранее на коттедж Блиновской за 750 млн рублей нашли покупателя.

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