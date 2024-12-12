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Глава CENTCOM США провел переговоры в Бейруте

Глава Центрального командования Вооруженных сил США Курилла посетил Ливан

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла прибыл в Бейрут на переговоры о реализации договоренности о прекращении огня. Об этом сообщается на официальной странице CENTCOM в социальной сети X.

В столице Ливана американский военачальник встретился с командующим национальной армией Жозефом Ауном и сопредседателем комиссии по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном генералом Джаспером Джефферсом.

Во время переговоров обсуждалась ситуация с безопасностью в Сирии, ее влияние на стабильность в ближневосточном регионе, а также меры по усилению военного сотрудничества между армией Ливана и Центральным командованием США.

Генерал Курилла назвал «важным первым шагом» процесс вывода израильской армии с юга Ливана и их замену ливанскими военными.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября при посредничестве. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

11 декабря сообщалось, что командующий CENTCOM посетил американские военные базы в Сирии и Ираке.

Ранее в Израиле предупредили, что усилят операции в Ливане при нарушении перемирия.

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