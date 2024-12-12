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В Минфине объяснили, кто не будет платить туристический налог

В Минфине сообщили, что постояльцы не будут платить туристический налог

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Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Туристический налог с 1 января 2025 года будут уплачивать организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию, но не их постояльцы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин России.

Налог будет входить в стоимость номера: оплачивать его отдельно туристы не будут, уточнили в Ассоциации туроператоров. Он не распространяется на льготные категории граждан.

В следующем году предельная ставка налога составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. К 2029 году верхний предел ставки вырастет до 5%. Города федерального значения и муниципальные власти будут самостоятельно определять налоговую ставку в рамках установленной законом.

Денежные поступления от такого налога будут направлять в муниципальный бюджет.

В Минфине уточнили, что статья 418.4 Налогового кодекса РФ определяет категории лиц, стоимость услуг которых не включается в налоговую базу. При этом муниципалитеты смогут устанавливать дополнительные категории таких лиц, а также налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. При этом налог является местным. Это означает, что муниципалитеты сами определяют необходимость его введения, а также самостоятельно устанавливают ставки. Так, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Ранее россиян предупредили о росте цен в отелях из-за нового налога.

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