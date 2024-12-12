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В Италии впервые в мире пересадили бьющееся сердце

В Италии провели первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца

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Shutterstock

В итальянском городе Падуя провели первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больнично-университетское управление города.

В управлении назвали проведенную операцию революцией. С помощью подобной практики врачи смогут улучшить результаты трансплантации сердца и избежать контролируемой остановки органа.

«Таким образом устранятся повреждения от ишемии и реперфузии как в момент забора, так и при трансплантации, и будут обеспечено более быстрое восстановление функций сердца с улучшением послеоперационной производительности сердца», — говорится в сообщении.

По данным больнично-университетского управления Падуи, пациент в настоящее время здоров. Он готовится к выписке.

В ноябре ученые из США и Великобритании научились управлять плотностью и расположением клеток в искусственно созданных органах. Ключевым элементом работы стало использование рецепторов, имитирующих белки семейства NOTCH, которые отвечают за взаимодействие клеток и тканей.

Ранее трансплантолог рассказал, можно ли выращивать сердца для пересадки в телах свиней.

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