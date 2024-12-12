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Ребенок получил серьезное ранение при обстреле автобуса в Иерусалиме

Ynet: в Иерусалиме мальчик получил тяжелое ранение при обстреле автобуса

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Freepik

В Иерусалиме 10-летний мальчик получил тяжелое ранение в результате обстрела автобуса возле контрольно-пропускного пункта в туннеле. Об этом пишет местный портал Ynet.

У ребенка диагностировали огнестрельные ранения верхней части тела, он находится в критическом состоянии.

Также ранены трое взрослых: 40-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести, два человека в возрасте 24 и 55 лет получили легкие ранения.

В Армии обороны Израиля отметили, что террорист открыл огонь по гражданскому автобусу в районе перекрестка Эль-Хадер. Израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема.

В начале октября сообщалось, что неизвестный атаковал прохожих в городе Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля. По информации правоохранительных органов, инцидент со стрельбой произошел около центрального вокзала в населенном пункте. Стражи порядка не исключили, что это был теракт.

Ранее в Тель-Авиве двое вооруженных людей обстреляли мирных жителей.

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