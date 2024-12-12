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В США предсказали старение Китая через 10 лет

WSJ: Китай столкнется с демографическим кризисом к 2035 году

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К 2035 году Китай может столкнуться с экономической и демографической напряженностью, о чем свидетельствует ситуация в городе Фушунь. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты отметили, что город столкнулся с нехваткой молодежи и растущей долей пожилого населения. Раньше Фушунь, по данным авторов, лидировал по государственным инвестициям, входил в десятку крупнейших городов страны с тяжелой промышленностью, а в определенное время на него приходилось 50% добычи нефти в Китае и 10% добычи угля.

Издание обратило внимание, что сейчас Фушунь столкнулся с демографическим кризисом. Так, уровень рождаемости в городе на одну женщину составляет 0,7. Для стабильного поддержания численности населения показатель должен находиться на уровне 2,1. На ситуацию оказали влияние политика «одна семья — один ребенок» и отказ Китая от угля.

В 2022 году население города начало сокращаться, подчеркнули авторы. По их прогнозу, к 2035 году аналогичная ситуация будет наблюдаться по всему Китаю.

В октябре доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа заявил, что китайские мужчины могут искать жен в других странах на фоне серьезных демографических проблем, с которыми сталкивается КНР. По его словам, сейчас Китай сталкивается с проблемами гендерного дисбаланса и старения населения, к которым привела внедренная политика «одна семья — один ребенок».

Ранее глава МИД Германии ошиблась в оценке численности европейцев.

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