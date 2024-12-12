Врач предупредил, почему нельзя терпеть боль в спине

Боль в спине — это проблема не только пожилых людей, как думают многие. По разным причинам она может появиться у молодых людей и даже подростков. В юном возрасте обычно мало обращают внимание на этот «пустяк», который, однако, со временем может перерасти в нечто более серьезное. Почему нельзя игнорировать боль, «Газете.Ru» рассказал нейрохирург «СМ-Клиника» Арсен Карагозян.

Основные причины появления болей в спине связаны с малоподвижным образом жизни и работой, как например: у офисных сотрудников, бухгалтеров, парикмахеров, хирургов, косметологов и многих других. Как объяснил врач, длительное нахождение в одном положении, как и постоянная ходьба, создает напряжение в межпозвонковых дисках, что со временем может привести к их деформации и развитию каких-либо патологий. Боль в спине или пояснице — это тревожный сигнал, который свидетельствует о начале патологических изменений в поврежденных позвонках.

Но боль в спине может появиться не только из-за малоподвижного образа жизни. Избыточная физическая нагрузка на позвоночник не менее вредна. Яркий пример тому — боли в спине у спортсменов, возникающие из-за постоянных усиленных тренировок. Даже при правильном распределении нагрузки позвонки со временем истираются, утрачивая свои амортизирующие свойства. А перегрузки в разы ускоряют этот процесс. Эти дегенеративные изменения в позвоночнике, разумеется, сопровождаются болями.

«Есть еще одна причина болей в спине — грыжи позвоночника. Обычно они отличаются выраженной симптоматикой — острой болью в области нахождения грыжи, руках или ногах, которая сопровождается онемением конечности и мышечной слабостью. Иногда большие грыжи могут сильно сдавливать нервные корешки спинного мозга и вызывать тазовые нарушения. Как результат, у человека начинаются проблемы с мочеиспусканием (недержание или задержка мочи). Но самое опасное для здоровья, что может случиться, если грыжу не лечить, — это нарушение подвижности пациента, вплоть до того, что у человека отказывают ноги, и он не может ходить», — добавил Карагозян.

При этом он отметил, что на ранних этапах грыжи хорошо поддаются консервативному лечению (лекарственная терапия, физиопроцедуры, массаж и лечебная физкультура). Но в запущенных случаях такое лечение оказывает лишь временный эффект. И тогда без операции не обойтись.

«Кстати, волноваться по поводу хирургического вмешательства не стоит. Сегодня в нейрохирургии появился ряд малотравматичных методик, которые уже доказали свою эффективность в лечении межпозвонковых грыж. А в последнее время нейрохирурги все чаще стали использовать эндоскопическую технику, особенность которой — в крайне аккуратном вмешательстве в ткани и высокой результативности. С помощью этой методики не только удаляют грыжу, но и освобождают защемленные нервы спинного мозга, устраняя боль. Операцию выполняют очень быстро — максимум за 40 минут», — подчеркнул специалист.

В заключение он еще раз обратил внимание, что боль в спине — это вовсе не пустяк, который со временем и так пройдет, как считают некоторые. Это реальная угроза для пациентов.

«Поэтому, зная об этой проблеме не понаслышке, я хочу посоветовать внимательнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать помощью специалистов», — порекомендовал нейрохирург.

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