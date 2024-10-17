В США заявили, что позиции стран НАТО по поводу членства Украины не поменялись

Позиции крупных стран-членов НАТО по поводу вступления Украины в альянс не поменялись, новая американская администрация после президентских выборов примет решение не сразу. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой администрации США. На решения может уйти некоторое время», — говорится в публикации.

Один из чиновников альянса заявил, что некоторые государства не убеждены в необходимости принимать в НАТО Украину. По его мнению, вступления Украины в альянс не следует ожидать до окончания конфликта с Россией и стабилизации имеющихся на тот момент демаркационных линий.

Накануне британский еженедельник The Spectator назвал возможность скорого вступления Украины в Североатлантический альянс «опасной фантазией».

16 октября Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, который, в частности, предусматривает приглашение страны в НАТО. Он обратил внимание, что по многим вопросам необходимо «углубить понимание» и анонсировал диалог за закрытыми дверями.

Ранее Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».