В Кремле заявили, что Путина не приглашали на инаугурацию Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на церемонию своей инаугурации. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание, что постепенно приближается 20 января 2025 года — день официального вступления Трампа в должность главы государства. В связи с этим они поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, приглашал ли будущий американский лидер Путина на церемонию.

«Нет, не направлял [приглашение]», — сказал Песков.

В начале ноября избранный президент США дал интервью для телеканала NBC News. Общаясь с журналистами, Трамп не исключил возможность телефонного разговора с Путиным.

11 декабря пресс-секретарь российского лидера заявил, что пока такая беседа не готовится. По словам Пескова, от американской стороны еще не поступало инициатив по поводу звонка Трампа Путину.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о готовности властей изучить позицию и рассмотреть предложения будущего американского президента по Украине. При этом он подчеркнул, что это не означает, что Москва согласна с инициативами западных стран по урегулированию.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы государства.