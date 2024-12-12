Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Путина не приглашали на инаугурацию Трампа

Песков: Трамп пока не отправил приглашение Путину на церемонию инаугурации

close
Артем Сизов/«Газета.Ru», AP

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на церемонию своей инаугурации. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание, что постепенно приближается 20 января 2025 года — день официального вступления Трампа в должность главы государства. В связи с этим они поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, приглашал ли будущий американский лидер Путина на церемонию.

«Нет, не направлял [приглашение]», — сказал Песков.

В начале ноября избранный президент США дал интервью для телеканала NBC News. Общаясь с журналистами, Трамп не исключил возможность телефонного разговора с Путиным.

11 декабря пресс-секретарь российского лидера заявил, что пока такая беседа не готовится. По словам Пескова, от американской стороны еще не поступало инициатив по поводу звонка Трампа Путину.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о готовности властей изучить позицию и рассмотреть предложения будущего американского президента по Украине. При этом он подчеркнул, что это не означает, что Москва согласна с инициативами западных стран по урегулированию.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы государства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами