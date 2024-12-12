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Москвичам рассказали, когда нужно отказаться от поездок на авто в декабре

Дептранс: москвичам лучше отказаться от поездок на авто с 16 по 25 декабря

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Виталий Аньков/РИА Новости

Москвичам порекомендовали отказаться от поездок на машинах с 16 по 25 декабря. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

«В какие дни лучше не выезжать в город на личном автомобиле? Аналитики ЦОДД подсказывают: с 16 по 25 декабря. В этот период число машин на улицах вырастет на 30-50 тыс. по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 млн», — говорится в публикации.

В Дептрансе добавили, что пробки будут расти из-за снегопада. Автомобилистам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Напомним, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что во второй половине этой недели москвичей ожидают резкие перепады температуры воздуха, так как погода будет перестраиваться. Причем она предупредила, что резкие изменения температур и атмосферного давления могут отразиться на самочувствии москвичей, а потому нужно иметь с собой необходимые лекарства.

Ранее москвичей предупредили о сильных снегопадах и похолодании.

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