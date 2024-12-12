Стало известно, какой вид спорта является национальным в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал хоккей национальным видом спорта в России. Соответствующие данные опубликованы на их официальном сайте.

«Россияне, назвавшие хоккей, чаще отмечают успехи российской сборной, апеллируют к истории и особенностям климата», — говорится в заявлении организации.

Среди опрошенных хоккей назвали 27% человек. По 9% человек сделали свой выбор в пользу футбола и фигурного катания. Также в топе оказались лыжный спорт, гимнастика и самбо.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек, возраст которых начинался от 18 лет.

30 сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал.

По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77% опрошенных.

Ранее в РФС не согласились с данными ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в России.