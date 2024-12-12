Медведев сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев планирует 12 декабря встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил в ходе встречи с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС.

«Сегодня будет встреча с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином. Мы будем говорить о развитии тех договоренностей, которые существуют между нашими странами, между лидерами наших стран», — заявил он.

Вечером 10 декабря Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи с высшим руководством Китая, посещение Музея истории Коммунистической партии КНР и возложение венка к Памятнику народным героям.

Зампред Совбеза РФ уже посещал китайскую столицу два года назад. Тогда во время встречи с председателем КНР политик передал китайскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. По словам самого Медведева, стороны обсуждали военный конфликт на Украине, а также вопросы взаимодействия «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Си попросил передать Путину «сердечные приветствия». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не ответили на вопрос о послании Путина Си Цзиньпину.