У последователей «Аллатры» прошли обыски

В Москве и Подмосковье прошли обыски у последователей нежелательной псевдорелигиозной организации «Аллатра». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным правоохранителей, в ходе обысков были изъяты значимые для уголовного дела документы и предметы. Утверждается, что сторонники организации получали с Украины указания о проведении акций по дискредитации политики российских органов власти, а ее идеологи принуждали россиян к экстремистским преступлениям.

Также сообщается, что сторонников «Аллатры» призывали отказаться от природных ресурсов РФ в пользу международного сообщества ради защиты экологии. По данным РЕН ТВ, создатель организации является украинцем и ранее входил в состав «Белого братства». Сторонниками «Аллатры» журналисты назвали экс-главу СБУ Ивана Баканова и заместителя руководителя офиса президента Украины Ирину Верещук.

До этого Минюст РФ включил «Организацию молодых президентов» и Международную ассоциацию интеллектуальных игр (IAIS) в реестр нежелательных. IAIS, помимо прочего, объединяет десятки участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Организацию обвинили в распространении пропаганды против политики России.

Нежелательными организациями генеральный прокурор РФ признает такие иностранные или международные организации, деятельность которых посчитали представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства.

Ранее в РФ признали нежелательной деятельность международного «Храма Сатаны».