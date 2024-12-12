Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились танка Abrams и двух БМП Bradley в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Кубинец».

На опубликованных с беспилотника кадрах видно, что в танк американского производства влетел FPV-дрон. На следующем кадре видно, что вражеская техника была уничтожена.

Информации о потерях среди личного состава ВСУ источник не предоставил.

Недавно советник по национальной безопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан признался, танки Abrams производства США оказались бесполезными для украинских войск на поле боя и не повлияли должным образом на ситуацию на фронте.

29 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли две трети американских танков M1 Abrams, которые были переданы Киеву западными союзниками.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams.