В США оценят риски от поражения Украины

Американским разведывательным службам поручено оценить последствия после возможного отказа помогать Украине и, как следствие, победы России в конфликте. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Законодатели хотят, чтобы руководители ключевых разведывательных служб оценили риски безопасности США, если Америка прекратит поставлять оружие Украине, а Россия одержит победу в войне», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что законодатели поручили Национальной разведке, Агентству военной разведки и Центральному разведывательному управлению «представить доклад с оценкой хода оборонительной войны Украины против России, связанной с помощью США».

Детали отчета ведомств, пишет Hill, должны включать в себя влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если США продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку.

До этого сообщалось, что палата представителей конгресса США вычеркнула ленд-лиз для Украины из военного бюджета США на 2025 год.

Ранее на Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием.