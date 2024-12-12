В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с гриппом и ОРВИ в России

Эпидемиологическая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 стабильная, хотя по территории страны наблюдается небольшой рост заболеваемости. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, мы видим небольшой рост зарегистрированный», — заявила она.

По словам Поповой, на данный момент часть заболевших не обращается за медицинской помощью, а ближе к праздникам их число будет увеличиваться.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что уровень вакцинации от гриппа в России хороший. По его словам, вся закупленная вакцина от гриппа использована.

В начале декабря заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается с середины декабря, однако текущие показатели не превышают многолетние нормы. По его словам, за последние недели отмечается небольшой рост заболеваемости, он не является критичным и остается в рамках многолетних значений.

Ранее стало известно, как в РФ готовятся к возможному заражению людей птичьим гриппом.