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На видео попало, как самолет в США сел на шоссе и устроил ДТП

В США самолет сел на шоссе и устроил завал из машин

В Техасе 11 декабря самолет Piper PA-31 приземлился на трассу, врезался в три автомобиля и развалился пополам. Об этом сообщает NBC News.

В результате аварии пострадали четыре человека. Уточняется, что в самолете находился один пилот, который сейчас проходит проверку.

На кадрах видно, как самолет снижает высоту, приземляется на трассу и врезается в проезжающие автомобили.

Уточняется, что федеральное управление гражданской авиации США устанавливает обстоятельства произошедшего.

До этого в Омске «Газель» взорвалась во время ремонтных работ. Уточняется, что два авторемонтника решили починить «Газель» ночью в своем гараже на окраине города. На машине было установлено газовое оборудование, а сам баллон был полон. Когда мужчины начали выполнять сварочные работы на автомобиле, произошел взрыв, который запечатлела уличная камера.

На кадрах видно, как сначала начинает идти дым, потом автомобиль взрывается и весь гараж охватывает пламя.

Ранее во Владивостоке водитель высадил пассажиров и уехал по своим делам.

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