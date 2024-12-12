Завершилось голосование по дизайну 1000-рублевой купюры

Онлайн-голосование по тому, как должна выглядеть оборотная сторона новой купюры в 1000 рублей, завершилось. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

Первое место в голосовании занял скоростной пассажирский теплоход «Метеор». На второй позиции по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, на третьем — Саратовский автомобильный мост, раскинувшийся через реку Волга.

Онлайн-голосование за изображение для оборотной стороны новой купюры началось на сайте Центробанка 29 ноября 2024 года. Россиянам было предложено выбрать новый символ для банкноты из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа страны.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, за новый дизайн прокомментировали порядка 700 тысяч жителей России.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, поскольку изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало резонанс в обществе.

Лицевую сторону банкноты с видами Нижнего Новгорода россияне увидели в 2023 году, она останется прежней.

Ранее в Центробанке оценили вероятность отмены наличных.