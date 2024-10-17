Умеров анонсировал прибытие новых F-16 на Украину

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встреч со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом в рамках заседания совета Украина—НАТО анонсировал прибытие на территорию республики шести американских истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и потребности Киева в дальнобойном оружии, а также достигли «конкретных договоренностей» по укреплению противовоздушной обороны.

«Отдельный фокус – авиационная составляющая. В частности, усиление наших способностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время», – написал Умеров.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 октября Нидерланды поставили Украине первую партию F-16, остальные самолеты планируют доставить в ближайшие месяцы. В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ.

Ранее стало известно, что украинские пилоты «сопротивляются» методам обучения управлению F-16 в США.