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Украинские пилоты «сопротивляются» методам обучения управлению F-16 в США

WSJ: украинские пилоты «сопротивляются» методам обучения управлению F-16 в США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Некоторые украинские пилоты, имеющие опыт управления советскими истребителями, «сопротивлялись» методам обучения управлению F-16, предлагаемым в США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Американские инструкторы также обнаружили, что некоторые украинские пилоты в первых партиях студентов, имевшие опыт полетов на советских истребителях МиГ и только что служившие в зоне активных боевых действий, сопротивлялись американским методам обучения», — говорится в сообщении издания.

Как обращает внимание издание, такая динамика отражает частую напряженность в вопросах обучения между инструкторами НАТО, имеющими устоявшийся подход к делу, и украинцами, которые сталкиваются с неотложными потребностями в войне с Россией и зачастую имеют больший боевой опыт, чем их западные инструкторы.

Кроме того, многие украинские пилоты испытывали трудности с пониманием англоязычных учебных пособий по F-16.

До этого Соединенные Штаты объявили о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $425 млн.

Ранее стало известно, когда Байден проведет встречу по Украине.

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