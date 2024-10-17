Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Уфу, в аэропорту его встретил глава региона Радий Хабиров. Об этом сообщили на сайте Кремля.

По плану, российскому лидеру должны продемонстрировать ведущие спортивные объекты на территории республики.

Российский президент также примет участие в пленарном заседании спортивного форума «Спорт — комплексный взгляд в будущее».

Последний раз в Уфу Путин приезжал в Башкирию в 2023 году. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Известно, что политика не стало после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Хабиров является главой республики с 19 сентября 2019. Его предшественником на этой должности был Рустем Хамитов.

В 2023 году Хабиров сообщил, что в Уфе планируется установить памятник первому президенту республики Муртазе Рахимову.

Ранее глава Башкирии призвал власти не маскироваться под добрых активистов.