Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом

Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом на форум «Россия — спортивная держава»

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Уфу, в аэропорту его встретил глава региона Радий Хабиров. Об этом сообщили на сайте Кремля.

По плану, российскому лидеру должны продемонстрировать ведущие спортивные объекты на территории республики.

Российский президент также примет участие в пленарном заседании спортивного форума «Спорт — комплексный взгляд в будущее».

Последний раз в Уфу Путин приезжал в Башкирию в 2023 году. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Известно, что политика не стало после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Хабиров является главой республики с 19 сентября 2019. Его предшественником на этой должности был Рустем Хамитов.

В 2023 году Хабиров сообщил, что в Уфе планируется установить памятник первому президенту республики Муртазе Рахимову.

Ранее глава Башкирии призвал власти не маскироваться под добрых активистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами