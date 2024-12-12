Психиатр выдала поддельную справку на права пациенту с психическим заболеванием

В Карачаево-Черкесии психиатр стала фигуранткой уголовного дела после того, как выдала справку. Об этом сообщает прокуратура региона.

Во время проверки выяснилось, что врач выдала пациенту с психическим заболеванием документ, который подтверждал отсутствие соответствующих диагнозов. Сдав справку вместе с другими документами, человек получил права.

«Материалы проверки были направлены прокурором в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки содеянному», – сообщается в публикации.

После проверки выяснилось, что женщина действительно внесла заведомо ложные данные, поэтому в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге.

На данный момент идет расследование, процесс находится на контроле у прокуратуры.

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