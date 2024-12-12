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В Москве стали реже оформлять ипотеку

Росреестр: количество ипотечных сделок в Москве упало на 12,5%

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Москве в ноябре количество ипотечных сделок сократилось на 12,5% относительно аналогичного месяца 2023 года, пишет Lenta.ru со ссылкой на данные столичного управления Росреестра.

В ноябре в Москве оформили 8 тысяч 800 договоров ипотечного жилищного кредитования, рассказали в ведомстве. По сравнению с октябрем показатель упал на 26%.

Всего с января по ноябрь нынешнего года Росреестр зарегистрировал 109,6 тысячи ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках жилья Москвы. Это меньше результатов за тот же период прошлого года на 13%.

Накануне управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в ноябре 2024 года россияне заключили 7,4 тыс. договоров на покупку строящихся квартир в Москве.

На прошлой неделе депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников спецоперации. По его словам, процентную ставку нужно установить на уровне 2%, как в новых регионах.

Ранее была названа доля льготной ипотеки на первичном рынке жилья.

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