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В Польше заявили, что Украина проигрывает в конфликте с РФ

Генерал Самоль заявил, что Украина проигрывает в конфликте с РФ с самого начала

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская сторона проигрывает в конфликте с Россией с самого его начала. Об этом заявил польский генерал и преподаватель в Варшавской академии военных искусств Богуслав Самоль в эфире телеканала Polsat News.

»Украина проигрывает эту войну с самого начала», — заявил он.

По словам генерала, в 2023 году были возможности на удачное контрнаступление, но они быстро угасали из-за допущенных ошибок со стороны западных сторонников и украинских властей. Он подчеркнул, что Запад «не оказал достаточной помощи Киеву», а Украина совершила ошибки во время мобилизации.

Это, как он отметил, произошло как со стороны Запада, который не оказал достаточной помощи Киеву, так и со стороны Украины, которая допустила ошибки, например, во время мобилизации. 

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что обученная и сформированная во Франции 155-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимально обеспечена необходимыми ресурсами. По ее словам, ни один из военнослужащих не может пойти в отпуск, вне зависимости от продолжительности службы.

Ранее в Польше назвали условие для участия в конфликте на Украине.

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