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Айза о подтяжке лица: «Уже была на консультации»

Блогерша Айза заявила, что в будущем сделает подтяжку лица

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в будущем планирует сделать подтяжку лица.

«Я в апреле уже была на консультации у хирургов. СМАС-подтяжку мне еще рано делать», — рассказала блогерша.

Айза собирается прибегнуть к СМАС-лифтингу через 7-10 лет. Как отметила бизнесвумен, ее лицо еще не обвисло.

«Можно спасаться косметологией и косметикой. Чем я и занимаюсь», — поделилась знаменитость.

Айза делает нитевой лифтинг, коллаген-инъекции, пилинг и уколы красоты с молочной кислотой.

В феврале Айза сообщила, что планирует сделать пластику груди, уменьшение и подтяжку без использования имплантов. Она также планировала сделать коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций. Блогерша объяснила, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения. В середине апреля она сделала операцию.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза раскрыла, в чем Россия уступает Бали.

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