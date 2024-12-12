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В правительстве высказались о возможном допуске россиян на Олимпиаду-2026

Чернышенко о возможном допуске россиян на Олимпиаду-2026: мы бы все этого хотели

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Пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в том, что все в стране хотели бы, чтобы российских фигуристов допустили до зимних Олимпийских игр 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы бы все хотели этого, конечно», — сказал Чернышенко.

9 декабря сообщалось, что российских фигуристов хотят допустить до Олимпиады-2026.

В тот же день член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко дал пояснения по ситуации.

«Я просто хочу прояснить для всех регламент: ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду. Этим занимается МОК», — сказал Кибалко.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее российская фигуристка рассказала о спаде в женском катании.

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