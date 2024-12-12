Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцев младше 25 лет будут завлекать в армию выплатами и льготами

«Страна.ua»: украинцев младше 25 лет будут заманивать в ВСУ выплатами и льготами

close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Минобороны Украины планирует заманивать юношей младше 25 лет на военную службу крупными выплатами и льготами. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, молодым людям будут рассказывать о стартовой выплате в 500 тысяч гривен (около $12 тысяч. — прим. ред.), возможности бесплатно получить высшее образование, оформить льготный кредит и других бонусах.

Как считают в оборонном ведомстве, это может помочь уговорить украинцев 18-25 лет подписать контракт на год, в который входит 1,5 месяца подготовки.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский нашел альтернативу снижению призывного возраста.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами