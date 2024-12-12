Минобороны Украины планирует заманивать юношей младше 25 лет на военную службу крупными выплатами и льготами. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, молодым людям будут рассказывать о стартовой выплате в 500 тысяч гривен (около $12 тысяч. — прим. ред.), возможности бесплатно получить высшее образование, оформить льготный кредит и других бонусах.

Как считают в оборонном ведомстве, это может помочь уговорить украинцев 18-25 лет подписать контракт на год, в который входит 1,5 месяца подготовки.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский нашел альтернативу снижению призывного возраста.