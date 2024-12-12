Стали известны потери ВСУ в Курской области за сутки

Украинские войска потеряли более 200 человек за минувшие сутки в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВС РФ также уничтожили один танк, боевую машину пехоты, две боевых бронированных машины, четыре автомобиля и три миномета.

Всего с начала боев в Курской области ВСУ потеряли более 40 060 военнослужащих. Кроме живой силы противник утратил 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 251 боевую бронированную машину, 1 115 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

До этого командир приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Кубинец» сообщил, что лишились танка Abrams и двух БМП Bradley в Курской области.

На опубликованных с беспилотника кадрах видно, что в танк американского производства влетел FPV-дрон. На следующем кадре видно, что вражеская техника была уничтожена. Информации о потерях среди личного состава ВСУ источник не предоставил.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.