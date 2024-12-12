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В Кремле заявили, что поддержали предложения Орбана по переговорам РФ и Украины

Песков: РФ не отказалась от переговоров с Киевом и поддержала предложения Орбана

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Венгрии по возможным российско-украинским мирным переговорам.

По его словам, после предложения Будапешта Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве предложения российской стороны по обмену пленными.

«Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что консультации по установлению мира будут продолжены. Россия полностью поддерживает усилия венгерского премьера, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского раскритиковали за отказ от перемирия на Рождество.

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