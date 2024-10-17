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На Украине запретили РФ участвовать в приватизации госбанков

Зеленский подписал закон об особенностях приватизации госбанков

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Andrii Nesterenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи в стране пакетов акций государственных банков. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады, передает ТАСС.

В документе прописано, что продажа пакетов акций банков осуществляется для финансирования государственного бюджета, уменьшения доли государства в банках, обеспечения стабильной деятельности и усиления конкуренции в этом секторе.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что от принятия этого законопроекта зависит дальнейшая помощь Украине от Международного валютного фонда. Она отмечала, что законопроект совершенствует правила продажи госбанков. Согласно ему, возможна продажа любой доли государства в банке, при этом от участия в конкурсе на приватизацию исключаются «офшоры и представители страны–агрессора» — таковой на Украине считают Россию.

До этого сообщалось, что на Украине в рамках требований Международного валютного фонда приступили к подготовке продажи двух крупных государственных банков — Укргазбанка и Сенс-банка (бывшего Альфа-Банка на Украине).

Ранее Украине предрекли сокращение поддержки после представления плана Зеленского.

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