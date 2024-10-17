Венгрия считает, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне

Венгрия считает, что вступление Украины в НАТО находится за красной чертой, так как будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам национального парламента, его цитирует ТАСС.

«Если бы Украина стала членом Североатлантического альянса, то началась бы мировая война», — сказал он.

Сийярто отметил, что венгерское правительство выступает против направления европейских военных инструкторов на Украину для подготовки Вооруженных сил Украины.

«Из истории я помню, что очень часто плохие вещи начинались именно с прибытия военных советников других государств на место конфликта, поэтому мы не поддерживаем это», — пояснил министр.

Кроме того, Сийярто напомнил, что Будапешт не согласен с продлением срока действия европейских санкций в отношении России с шести месяцев до трех лет, чтобы Евросоюз и Соединенные Штаты могли воспользоваться замороженными активами Банка России для выдачи многомиллиардного кредита Киеву. Также Венгрия возражает против попыток ввести запрет на поставки трубопроводного газа из России в Европу на основе долгосрочных контрактов.

«Мы не согласимся на меры, которые нанесут существенный ущерб венгерским экономическим интересам в Европе», — подчеркнул Сийярто, выступая перед депутатами парламента.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина станет членом НАТО, однако пока неясно, когда это произойдет.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский не верит в членство Украины в НАТО.