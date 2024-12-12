Журналистку Марию Гессен заочно приговорили к сроку за сказанное в интервью Дудю

Московский суд заочно приговорил бывшего директора русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), журналистку Марию Гессен к лишению свободы за сказанное ею в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах говорится, что Гессен имела «мотив политической ненависти», о чем свидетельствует тот факт, что она умышленно распространила в интервью Дудю «информацию, содержащую ее негативное и враждебное отношение к представителям высших органов государственной власти Российской Федерации, а также к действиям Вооруженных сил Российской Федерации...».

Источник ТАСС ранее сообщал, что причиной возбуждения уголовного дела в отношении нее стало видео на YouTube, где Гессен заявила о преступлениях российских военных в Буче. Что это за видео, не уточнялось.

В июле журналистку заочно приговорили к восьми годам колонии по обвинению в фейках о российской армии.

С 2013 года Гессен постоянно проживает в США, куда уехала после угроз из-за своей правозащитной деятельности.

Ранее экоактивистку Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию.