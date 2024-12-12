Морская пехота США испытывает нехватку амфибийных кораблей

Морская пехота Соединенных Штатов испытывает нехватку боеспособных амфибийных кораблей. Об этом, ссылаясь на аудит Управления правительственной отчетности (GAO) США, сообщает РИА Новости.

Проведенная GAO проверка материальной части военно-морских баз в Норфолке и Сан-Диего выявила, что из 32 амфибийных десантных кораблей, на которых морские пехотинцы с вооружением и техникой должны перебрасываться на театр военных действий, лишь половина способна выполнять боевые задачи.

На взгляд экспертов, к такому состоянию флота привели хронические задержки с техническим обслуживанием, отсутствие необходимого количества запасных частей, недофинансирование амфибийных кораблей, нехватка технического персонала.

В настоящее время в состав военно-морских сил США входят два универсальных десантных корабля LHA, семь универсальных десантных кораблей LHD, 13 десантных транспортов-доков LPD и 10 больших десантных кораблей LSD. Из них в боеспособном состоянии находятся оба LHA, два LHD, 11 LPD и один LSD. Остальные корабли испытывают серьезные технические проблемы. Срок службы многих из них близок к предельному.

29 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия.

Ранее Маск критически отозвался об американских истребителях F-35.