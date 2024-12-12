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Морская пехота США испытывает нехватку амфибийных кораблей

РИА Новости: половина амфибийных кораблей для морской пехоты США небоеспособна

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US Navy

Морская пехота Соединенных Штатов испытывает нехватку боеспособных амфибийных кораблей. Об этом, ссылаясь на аудит Управления правительственной отчетности (GAO) США, сообщает РИА Новости.

Проведенная GAO проверка материальной части военно-морских баз в Норфолке и Сан-Диего выявила, что из 32 амфибийных десантных кораблей, на которых морские пехотинцы с вооружением и техникой должны перебрасываться на театр военных действий, лишь половина способна выполнять боевые задачи.

На взгляд экспертов, к такому состоянию флота привели хронические задержки с техническим обслуживанием, отсутствие необходимого количества запасных частей, недофинансирование амфибийных кораблей, нехватка технического персонала.

В настоящее время в состав военно-морских сил США входят два универсальных десантных корабля LHA, семь универсальных десантных кораблей LHD, 13 десантных транспортов-доков LPD и 10 больших десантных кораблей LSD. Из них в боеспособном состоянии находятся оба LHA, два LHD, 11 LPD и один LSD. Остальные корабли испытывают серьезные технические проблемы. Срок службы многих из них близок к предельному.

29 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия.

Ранее Маск критически отозвался об американских истребителях F-35.

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