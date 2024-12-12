В Приморье уволили воспитательницу, забывшую на улице ребенка

В городе Находке Приморского края уволили воспитательницу детского сада №42, которая забыла на улице девочку в возрасте трех лет. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Воспитательница <…>, которая оставила на улице после прогулки воспитанницу учреждения, уволена», — говорится в сообщении.

Заведующей детским садом объявили выговор.

В администрации уточнили, что девочку осмотрел медицинский работник Находкинской городской больницы.

Накануне сообщалось, что инцидент произошел 11 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трое взрослых, предположительно воспитатели и нянечки, заводят детей в помещение после дневной прогулки. Через некоторое время в кадре появляется еще одна женщина, которая ведет за руку трехлетнюю девочку в розовом комбинезоне.

В региональной прокуратуре уточнили, что ребенок находился на улице без присмотра порядка 25 минут.

Ведомство проводит проверку педагогов на предмет ненадлежащего ухода и присмотра за малолетней воспитанницей.

Ранее в Подмосковье двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детского сада.