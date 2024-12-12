Сенатор спрогнозировала решение ЦБ по ключевой ставке 20 декабря

Банк России на заседании 20 декабря может оставить ключевую ставку на уровне 21% или же, по оценкам экспертов, повысить ее до 22–26%, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

«ЦБ будет вынужден принять разумное решение по ключевой ставке, которое уведет российскую экономику от негативных «галопирующих» процессов. Пока инфляционные ожидания высоки из-за очередных санкций, а потребкорзина россиян пока еще на треть состоит из импортных товаров. Если суммировать весь диапазон экспертных оценок, вилка повышения ставки может составить от 22% и даже до 26%. Хотя, конечно, нельзя исключать и техническую заморозку ставки на уровне 21%», — отметила сенатор.

По ее словам, повышение ключевой ставки — еще одна попытка замедления темпов инфляции. Епифанова пояснила, что в долгосрочной перспективе это, как правило, должно приводить к ослаблению темпов роста цен, хотя на такое балансирование необходимо полгода и более.

Сенатор подчеркнула, что высокая ключевая ставка делает выгодными рублевые депозиты, однако торговать иностранной валютой уже не выйдет. Епифанова заключила, что это означает уменьшение рублевой массы в обороте, и в теории может привести к укреплению рубля.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%.

Ранее депутат назвал средний уровень ключевой ставки в 2025 году.