Вооруженные силы России уничтожили две позиции украинских подразделений вблизи города Покровск (Красноармейск). Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на военного представителя Украины Назара Волошина.

«В результате продолжительных столкновений две наши позиции были уничтожены, одна потеряна», — отметил он.

Издание также приводит данные украинского аналитического ресурса DeepState, согласно которым подразделения российских войск находились в трех километрах от южной окраины города.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сырский заявил, что бои на Покровском направлении носят исключительно жестокий характер. Он рассказал, что на этом направлении посетил бойцов 38-й отдельной бригады морской пехоты, выслушал информацию о существующих проблемах и дал соответствующие поручения.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отмечал, что командование ВСУ отдало приказ через СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР. По словам чиновника, речь идет о Покровске, Курахове, Часовом Яре, Торецке и Мирнограде.

Ранее военкор назвал «головную боль» ВСУ.