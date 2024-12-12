Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве уборщица украла из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения

РИА Новости: в Москве уборщица несколько месяцев воровала из квартиры клиентки

close
Shutterstock

В Москве уборщица на протяжении нескольких месяцев воровала из квартиры своей клиентки деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, уборщица начала работать у клиентки в сентябре прошлого года. Она приходила к ней один-два раза в месяц. В один момент хозяйка квартиры заметила пропажу духов, но не придала этому значения.

«В марте, когда женщина собиралась на работу, она не нашла серьги из белого золота с бриллиантами и жемчугом, но решила, что они затерялись в комоде. Спустя пару месяцев хозяйка убрала ювелирные украшения с комода в его верхний ящик. Спустя несколько дней женщина хотела взять оттуда кольцо... но не нашла его там», — сказал источник.

Правоохранители добавили, что после этого хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег и нескольких пар серег. В результате она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной в крупном размере. Уборщицу задержали, она признала вину.

В августе жительница Брянска стала фигуранткой уголовного дела. Женщину подозревали в краже наличных у хозяйки квартиры, где обвиняемая работала уборщицей.

Ранее москвичка поймала уборщицу на краже валюты и украшений, сделав одно действие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами