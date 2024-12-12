В Москве уборщица украла из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения

В Москве уборщица на протяжении нескольких месяцев воровала из квартиры своей клиентки деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, уборщица начала работать у клиентки в сентябре прошлого года. Она приходила к ней один-два раза в месяц. В один момент хозяйка квартиры заметила пропажу духов, но не придала этому значения.

«В марте, когда женщина собиралась на работу, она не нашла серьги из белого золота с бриллиантами и жемчугом, но решила, что они затерялись в комоде. Спустя пару месяцев хозяйка убрала ювелирные украшения с комода в его верхний ящик. Спустя несколько дней женщина хотела взять оттуда кольцо... но не нашла его там», — сказал источник.

Правоохранители добавили, что после этого хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег и нескольких пар серег. В результате она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной в крупном размере. Уборщицу задержали, она признала вину.

В августе жительница Брянска стала фигуранткой уголовного дела. Женщину подозревали в краже наличных у хозяйки квартиры, где обвиняемая работала уборщицей.

Ранее москвичка поймала уборщицу на краже валюты и украшений, сделав одно действие.