Большинство американцев одобрили переходный период Трампа

Свыше половины опрошенных жителей Соединенных Штатов Америки (55%) одобрили переходный период избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN, проведенного SSRS.

Также 54% американцев ожидают, что Трамп хорошо справится с работой по возвращении в Белый дом после своей инаугурации в январе.

Почти семь из десяти американцев считают, что Трамп сможет принести перемены в страну (68%), хотя только около половины американцев (48%) говорят о том, что это будут перемены к лучшему.

Эмоциональные реакции американцев, ожидающих второго срока Трампа, неоднозначны. В целом немного больше людей выражают позитивные чувства (52%), чем негативные (48%), но доля тех, кто говорит, что боится (29%), превышает долю тех, кто испытывает энтузиазм (19%).

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп может стать человеком года.