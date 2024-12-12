Ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» достигла 1,255 млн рублей

Аукционная ставка на комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 1,255 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Владельцы комплекта смогут посетить постановку 28 декабря в 19:00. Начальная цена лота составляла 200 тыс. рублей.

Также поднялась ставка на один билет в партер. Сейчас цена лота составляет 105 тыс. рублей при стартовой стоимости 50 тыс. рублей. При этом комплект из двух билетов обойдется уже в 420 тыс. рублей при начальной цене 100 тыс. рублей.

Накануне директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что Большой театр вправе распоряжаться своей ценовой политикой как лицо федерального уровня подчинения. Он считает, что ажиотаж вокруг «Щелкунчика» давно стал сугубо имиджевым.

10 декабря депутат Госдумы Светлана Бессараб также высказалась о высокой цене билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Она отметила, что «это лучше, чем банан за $6 млн».

Ранее критик объяснил, зачем нужен аукцион билетов в Большой театр.