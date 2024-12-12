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Каждый третий россиянин сталкивается с предновогодней апатией

Треть россиян страдают предновогодней апатией

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Best smile studio/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Нового года и праздничных торжеств каждый третий россиянин отмечает ухудшение настроения. Из них 50% испытывают чувство апатии, 21% страдают от одиночества, 13% сталкиваются с тревогой и беспокойством, а 9% отмечают ухудшение физического состояния и недостаток энергии. Еще 2% опрошенных сообщили о бессоннице и головных болях.

Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство участников связывают свое состояние с приближающимися праздниками. Чувство усталости назвали главной причиной 23% опрошенных. У 19% не хватает времени на подготовку, а 14% отметили финансовые трудности, из-за которых их планы не соответствуют желаниям. 6% участников признались, что просто не любят Новый год и суету вокруг него.

Несмотря на предновогоднюю апатию, итоги 2024 года подводит абсолютное большинство опрошенных. Каждый пятый респондент оказался недоволен результатами года, но удачным его назвали 73% участников. Для 7% год прошел без изменений.

Позитивные изменения в 2024 году коснулись многих сфер жизни россиян. Личную и семейную жизнь улучшили 31% опрошенных: 21% из них встретили свою вторую половинку, 13% вступили в брак, а 10% стали родителями. Финансовое положение улучшили 29% участников, отметив увеличение дохода. Успехов в карьере добились 17% респондентов, получив новую должность или повышение. Еще 11% отметили личностный рост, включая такие достижения, как похудение (34%), спортивные успехи (31%), улучшение ментального здоровья (18%) и получение дополнительного образования (5%).

Несмотря на трудности, россияне смотрят в будущее с оптимизмом: 82% опрошенных верят, что 2025 год будет лучше предыдущих. Только 3% ожидают ухудшения, а 15% надеются, что хотя бы не станет хуже.

Ранее психолог объяснил, почему мы откладываем все дела на последний момент перед Новым годом.

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