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Глава ФБР, решивший уйти в отставку, объяснил свое решение

Ушедший в отставку глава ФБР назвал свое решение лучшим способом избежать трений

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Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, объявивший об уходе в отставку, назвал свое решение лучшим способом избежать еще трений на фоне критики со стороны Дональда Трампа. Его слова приводятся на сайте ФБР.

«Моя цель — сохранить фокус на нашей миссии — незаменимой работе, которую вы делаете от имени американского народа каждый день. И, по моему мнению, это лучший способ избежать втягивания Бюро в еще большую схватку, одновременно укрепляя ценности и принципы, которые так важны для того, как мы делаем нашу работу», — сказал он.

Глава спецслужбы рассказал, что за более чем семь лет в бюро он сосредоточился на том, чтобы попытаться сделать лучше для ФБР и для американского народа, поэтому «после недель тщательных раздумий я решил, что для Бюро будет правильным, если я проработаю до конца полномочий нынешней администрации в январе, а затем уйду в отставку».

Трамп назвал уход Рэя с поста главы ФБР великим днем для страны и добавил, что за время его работы бюро использовало свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев.

Ранее в ФБР рассказали о возможной волне увольнений после избрания Трампа.

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