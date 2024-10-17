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Орбан назвал Украину спорной территорией

Премьер Венгрии Орбан: Украина столетиями была спорной территорией

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Marton Monus/Reuters

Украина столетиями была спорной территорией. Об этом в интервью немецкому изданию Pioneer заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая журналисту, который провел параллели между событиями в Будапеште 1956 года и сегодняшним конфликтом на Украине.

«Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина — территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», — заявил венгерский премьер.

Также Орбан сказал, что отказ Евросоюза от контактов с Россией по поводу конфликта на Украине является большой ошибкой. Венгерский лидер заявил, что на саммите Евросовета призовет президента Франции Эммануэля Макрона и Канцлера Германии Олафа Шольца начать переговоры с Россией от имени Евросоюза для урегулирования конфликта.

14 октября Politico писало, что Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против России, что вызывает сложности с выделением кредитов Украине за счет замороженных активов РФ.

Ранее Орбана «бросило в дрожь» из-за «плана победы» Зеленского.

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