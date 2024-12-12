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Мэр Железногорска призвал снести «Эйфелеву башню» как символ агрессии Запада

Мэр Железногорска Михайлов призвал снести копию Эйфелевой башни в городе

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Александр Михайлов/VK

Мэр Железногорска Александр Михайлов предложил снести 15-метровую копию Эйфелевой башни, установленную на улице Ленина в 2007 году по заказу владельца местной кофейни. Об этом сообщает издание «Курские известия».

После закрытия заведения конструкция перешла в собственность жильцов дома, которые теперь обязаны покрывать расходы на ее содержание. Управляющая компания установила, что с каждой квартиры нужно вносить по 700 рублей, а годовые затраты на обслуживание превышают 200 тысяч рублей. Жители обратились в администрацию с жалобами, и мэр указал на символику башни, которая ассоциируется с «вражеским государством», а также отметил ее аварийное состояние. Решение о дальнейшей судьбе башни будет принято собственниками квартир: если они не примут ее на баланс, конструкцию нужно будет убрать или переместить.

11 декабря член Общественного совета городской Думы Самары Михаил Чудаков предложил перенести в Самару ставший скандальным арт-объект из Дальнегорска в виде космического пришельца, который до этого требовал убрать местный священник.

Ранее Мария Захарова раскритиковала реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине.

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